Анчелотти просит у «Реала» нового вратаря вместо Лунина, но клуб не хочет тратить деньги

Мадридский «Реал» не намерен приобретать нового запасного голкипера, несмотря на просьбу от главного тренера Карло Анчелотти. По информации от Relevo, «королевский клуб» не видит необходимости покупать нового вратаря, когда в команде уже есть Андрей Лунин.

Анчелотти не устраивает уровень игры украинца, поэтому итальянский специалист хотел бы видеть вместо него более надёжного голкипера, который достойно сможет заменить Куртуа при надобности.

Сам Лунин хотел бы остаться в мадридском «Реале», несмотря на роль запасного. Андрей выступает за «королевский клуб» с лета 2018 года. Сейчас украинцу 24 года.