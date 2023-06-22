Вратарь «Хетафе» отказал «Реалу»

Голкипер Давид Сория, правами на которого владеет «Хетафе», отказался от трансфера в мадридский «Реал». Об этом рапортуют журналисты SER Deportivos.

Как отмечает источник, «королевский» клуб рассчитывал подписать 30-летнего вратаря на замену украинцу Андрею Лунину, которого может продать этим летом. Однако Сория отказался и останется в своем нынешнем клубе.

Стоит отметить, что Давид является воспитанником академии мадридского гранда.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Сория сыграл 38 поединков, в которых пропустил 45 мячей. В 15 встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.