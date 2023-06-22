Бэйл: «Если «Реал» проигрывает, это приравнивается к концу света»

Экс-футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал об острой реакции общественности на каждое поражение «королевского» клуба.

«Если «Реал» проигрывает, это приравнивается к концу света. Тебя начинают сразу же распинать, ты едешь домой подавленный. Помню, что перед финалом Лиги чемпионов в 2018 году все мы очень плохо спали, сильно переживали. Но мы выходили за победой, хоть тогда соперник играл лучше нас», - цитирует валлийца BT Sport.

Бэйл выступал за мадридский клуб с 2013 по 2022 год. Вместе со «сливочными» Гарет пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.