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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл: «В раздевалке «Реала» начинаешь чувствовать себя победителем»

22 Июня 2023 • 10:41 Комментировать

Экс-форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался об атмосфере в раздевалке «королевского» клуба.

«Когда ты заходишь в раздевалку «Реала», то начинаешь чувствовать себя победителем. На это влияет то, что вокруг тебя находятся великие футболисты. Победа заложена в менталитете этого клуба», - передает слова валлийца BT Sport.

Напомним, что Бэйл защищал цвета мадридского гранда с 2013 по 2022 год. Вместе с мадридским клубом Гарет выиграл 17 трофеев, среди которых пять побед в Лиге чемпионов и три – в чемпионате Испании. Последним местом работы валлийца был «Лос-Анджелес». Он завершил карьеру в начале этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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