Левандовски: «Уже понял, что карьеру хочу завершить тут, в «Барселоне»

Польский нападающий Роберт Левандовски счастлив в каталонской «Барселоне» - он дал понять, что не собирается менять в ближайшем будущем клуб. Для поляка «Барселона» - это третий «большой клуб» в карьере, после выступлений в немецких «Боруссии» и «Баварии».

- Я уже убедился в одной вещи - в том, что я хочу закончить свою карьеру именно тут, в «Барселоне». Меня не интересует Саудовская Аравия, прекрасно чувствую себя тут, в этой команде, с моей семьей в этом городе. Мы сейчас в ударе, - цитирует слова Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.

Поляк выступает за свой нынешний клуб с прошлого года.