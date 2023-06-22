Левандовски: «Не думал, что забью так много»

Польский форвард Роберт Левандовски перебрался из мюнхенской «Баварии» в «Барселону» и провел неплохой первый сезон - он забил 23 гола и сделал семь голевых передач в тридцати четырех проведенных матчах. По его словам, он не ожидал, что первый сезон за клуб сложится столь удачно:

- Я не думал, что забью столько голов. Я ставил своей главной целью быть важным для команды, как на поле, так и вне поля, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Роберт Левандовски перебрался из мюнхенской «Баварии» в каталонскую «Барселону» летом прошлого года.