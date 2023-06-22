Левандовски: «У Хави чёткие идеи»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своем взаимопонимании с Хави Эрнандесом, наставником каталонского суперклуба, в который Левандовски перешел ровно год тому назад. По словам Левандовски, ему очень нравятся идеи Хави, который всю свою карьеру отыграл также в «Барселоне» (катарский эпилог, конечно же, не в счет).

- У Хави очень четкие идеи и он очень хорошо из развивает. Он большой тренер, который всегда понимает, в чем нуждается команда, - цитирует слова Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.

Хави тренирует «Барселону» с 2021 года.