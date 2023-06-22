Куртуа рассматривает возможность ухода из сборной Бельгии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа может временно отказаться от выступлений за сборную Бельгии.

31-летний игрок досрочно покинул расположение национальной команды во время сбора, что, по словам наставника Доменико Тедеско, было обусловлено решением назначить Ромелу Лукаку, а не Куртуа, капитаном на матч с Австрией. Сам вратарь «Реала» был разочарован публичными заявлениями тренера, назвав их «не соответствующими действительности».

Теперь Тибо Куртуа и вовсе подумывает об уходе из сборной Бельгии из-за Тедеско, сообщает журналист Мигель Анхель Диас. Это связано не только с инцидентом с капитанской повязкой, но и с решением уволить тренера вратарей Эрвина Лемменса.