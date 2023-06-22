Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может оказаться в мадридском «Реале» уже совсем скоро.

Как утверждалось в недавних сообщениях СМИ, «королевский клуб» готов подождать с приглашением француза до следующего лета, чтобы заполучить его без платы за трансфер – контракт с «ПСЖ» к тому моменту как раз подойдёт к концу. По обновлённой информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, «Реал» всё же предпримет попытку подписать Мбаппе уже этим летом. 24-летний звёздный форвард – единственная цель мадридцев на атакующие позиции в нынешнее межсезонье.

Трансферная стоимость Килиана Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.