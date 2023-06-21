Сауль может стать одноклубником Бензема и Канте

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес заинтересовал ещё один клуб из Саудовской Аравии.

На днях стало известно о намерении «Аль-Насра» переманить в свои ряды 28-летнего испанца. По сведениям Diario AS, в борьбу за Сауля включился «Аль-Иттихад», недавно усилившийся экс-форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема и бывшим хавбеком «Челси» Н'Голо Канте.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Сауля Ньигеса составляет 10 млн евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 38 матчах команды Диего Симеоне во всех турнирах, трижды поразив чужие ворота и однажды ассистировав.