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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сауль может стать одноклубником Бензема и Канте

21 Июня 2023 • 23:43 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес заинтересовал ещё один клуб из Саудовской Аравии.

На днях стало известно о намерении «Аль-Насра» переманить в свои ряды 28-летнего испанца. По сведениям Diario AS, в борьбу за Сауля включился «Аль-Иттихад», недавно усилившийся экс-форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема и бывшим хавбеком «Челси» Н'Голо Канте.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Сауля Ньигеса составляет 10 млн евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 38 матчах команды Диего Симеоне во всех турнирах, трижды поразив чужие ворота и однажды ассистировав.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Иттихад Сауль Ньигес трансферы футбола - лето 2023
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