Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может покинуть клуб в ближайшие месяцы.

По ходу завершившегося сезона неоднократно сообщалось о готовности каталонского клуба продать 22-летнего футболиста, нечасто проходящего в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. По обновлённой информации Diario AS, «Барселона» окончательно решила избавиться от Гарсии. Испанец выставлен на трансфер – подписать его можно всего за 10 млн евро.

Эрик Гарсия перешёл в «Барселону» двумя годами ранее из «Манчестер Сити». В прошедшей кампании защитник появился на поле 32 раза, записав себе в актив один забитый мяч и две голевые передачи.