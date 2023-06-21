Лапорта: «Лучшие игроки мира хотят играть за «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансферной работе клуба.

Как недавно стало известно из авторитетных источников, полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вот-вот перейдёт в «Барселону». Отвечая на вопрос о трансферах, Лапорта признался, что доволен ходом кампании: «Трансферное окно пока складывается хорошо. Лучшие игроки мира хотят выступать в нашем клубе», – цитируют главу каталонского гранда испанские СМИ.

Напомним, что Илкай Гюндоган достанется «Барселоне» в качестве свободного агента, поскольку контракт 32-летнего футболиста с «Манчестер Сити» истекает в конце текущего месяца.