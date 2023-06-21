​Дани Алвес – о девушке, обвиняющей его в изнасиловании: «Я прощаю её»

Дани Алвес продолжает находиться за решёткой в ожидании суда. Бывшего футболиста «Барселоны» обвиняют в изнасиловании. При этом бразилец заявил, что вступал в интимную связь с девушкой в туалете ночного клуба по взаимному согласию.

«Я не знаю, чиста ли её совесть, хорошо ли она спит по ночам. Но я прощаю её», - сказал Алвес, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Алвес в очередной раз отметил, что не причинял никому вреда.

Дани Алвесу 40 лет. В январе из-за всего этого скандала мексиканский клуб «Пумас» расторг трудовое соглашение с футболистом.