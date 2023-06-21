Гюндоган почувствовал недооценку со стороны «Манчестер Сити», из-за чего решил уйти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сейчас находится в шаге от перехода в каталонскую «Барселону». Ранее стало известно, что немец дал окончательное согласие на трансфер.

По информации от журналистки Элены Кондис, Гюндоган в переговорах с «Манчестер Сити» по новому контракту ощутил недооценку со стороны руководства. Именно поэтому 32-летний полузащитник решил покинуть команду на правах свободного агента.

«Барселона» теперь ищет возможности поскорее зарегистрировать Гюндогана. Интерес к полузащитнику также сохраняет лондонский «Арсенал», который был главным конкурентом «Манчестер Сити» в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги.