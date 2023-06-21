​«Атлетико» уведомил Симеоне о намерении продлить контракт

Диего Симеоне работает с «Атлетико» с конца декабря 2011 года. Действующий контракт 53-летнего специалиста с мадридским клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024. Как сообщает El Pais, «матрасники» уже уведомили Симеоне о намерении продлить с ним контракт после завершения работы по составу.

Отмечается, что Симеоне попросил трансферы крайних защитников на оба фланга, а также дублёра для Коке в центр поля. Тренер не называл имён, а доверился клубу с учётом его финансовых возможностей.

Под руководством Диего Симеоне «Атлетико» провёл 628 официальных матчей (370 побед, 145 ничьих, 115 поражений).