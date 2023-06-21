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Чемпионат Испании. Ла Лига

Парехо – серьёзный вариант для «Барселоны»

21 Июня 2023 • 15:23 Комментировать

Каталонская «Барселона» всерьёз рассматривает вариант с приобретением опорного полузащитника «Вильярреала» Даниэля Парехо. По информации от Catalunya Radio, испанец хоть и не является приоритетом для руководство «сине-гранатовых», вариант с его трансфером смотрится очень выгодным.

У Парехо остаётся всего год по контракту с «Вильярреалом», поэтому заполучить 34-летнего полузащитника по скидке не станет проблемой для «Барселоны». Прежде чем добраться до варианта с Парехо, у «Барселоны» должны сорваться трансферы других, более приоритетных кандидатов на замену Серхио Бускетсу.

Напомним, Парехо ранее также выступал за «Валенсию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Даниэль Парехо трансферы футбола - лето 2023
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