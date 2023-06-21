Юмтити вряд ли покинет «Барселону» до конца июня

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити вряд ли покинет команду до конца текущего месяца. По информации от журналиста Серхи де Хуана, ситуация вокруг будущего француза сейчас довольно сложная.

В данный момент футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии. Тем не менее, сам Юмтити хочет продолжить выступать в итальянской Серии А, где провёл прошлый сезон на правах аренды в составе «Лечче».

Ранее сообщалось, что в услугах Юмтити заинтересован миланский «Интер». Команда Симоне Индзаги видит во французе замену Милану Шкриньяру, который ушёл свободным агентом в «ПСЖ».