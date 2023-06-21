Карраско знает, что его переход в «Барселону» зависит от продажи Феррана Торреса

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско продолжает надеяться на переход в каталонскую «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, бельгиец знает, что его переезд на «Камп Ноу» зависит от того, сможет ли руководство «сине-гранатовых» продать Феррана Торреса, который оценивается в 40 миллионов евро.

Ситуация с переходом Карраско усложнена тем, что Ферран Торрес не хочет в данный момент покидать «Барселону», несмотря на давление со стороны руководства.

Напомним, у Карраско остался год по контракту с «Атлетико». Переход в «Барселону» является для него приоритетным вариантом для продолжения карьеры, нежели переезд в АПЛ.