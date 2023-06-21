Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос продлил свой контракт с командой Карло Анчелотти ещё на один сезон. Об этом говорится в официальном заявлении «королевского клуба».

Напомним, по ходу сезона-2022/23 Кроос очень долго раздумывал над своим будущим, но в конечном итоге решил всё же остаться на «Сантьяго Бернабеу» до конца следующей кампании. Альтернативным вариантом для немца было завершение карьеры. Вполне вероятно, Кроос повесит бутсы на гвоздь в следующем году.

33-летний Тони в прошедшем розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив два гола и четыре результативные передачи.