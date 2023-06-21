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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос продлил контракт с «Реалом» официально

21 Июня 2023 • 13:07 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос продлил свой контракт с командой Карло Анчелотти ещё на один сезон. Об этом говорится в официальном заявлении «королевского клуба».

Напомним, по ходу сезона-2022/23 Кроос очень долго раздумывал над своим будущим, но в конечном итоге решил всё же остаться на «Сантьяго Бернабеу» до конца следующей кампании. Альтернативным вариантом для немца было завершение карьеры. Вполне вероятно, Кроос повесит бутсы на гвоздь в следующем году.

33-летний Тони в прошедшем розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив два гола и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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