«Аль-Хиляль» предлагает Морате зарплату в размере 47 миллионов евро в год

Чемпионат Саудовской Аравии может пополниться ещё одним звёздным нападающим. По информации от Mail Sport, «Аль-Хиляль» всерьёз заинтересовался трансфером форварда мадридского «Атлетико» Альваро Мораты, у которого остаётся год по контракту с «матрасниками».

Источник сообщает, что в качестве компенсации за игрока «Аль-Хиляль» готов выплатить 26 миллионов евро. Причём самому Морате предложен контракт с зарплатой в размере 47 миллионов в год.

Ранее Альваро также был интересен ряду итальянских клубов, и ещё не факт, что нападающий согласится на переезд в Саудовскую Аравию, несмотря на привлекательные финансовые условия.