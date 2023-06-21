«Барселона» считает Роке более перспективным, чем Эндрик

Каталонская «Барселона» несколько месяцев назад могла приобрести нападающего «Палмейраса» Эндрика, который в итоге подписал контракт с мадридским «Реалом». По информации от Sport, после долгих раздумий руководство «сине-гранатовых» решило отказаться от 16-летнего форварда.

«Барселона» решила переключить внимание на другого бразильского нападающего – 18-летнего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе», который в шаге от подписания контракта с командой Хави Эрнандеса. В руководстве «Барселоне» посчитали Роке более зрелым и вариативным, чем Эндрик. В отличие от форварда «Палмейраса», Витору разрешено перебраться в Европу уже этим летом.