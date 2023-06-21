Продажа Феррана Торреса – приоритет для «Барселоны», цена вопроса – 40 миллионов евро

Каталонская «Барселона» определила футболиста, с которым хочет расстаться в первую очередь. Как сообщает Mundo Deportivo, руководство намерено избавиться от Феррана Торреса, которого отпустят за 40 миллионов евро.

Как и в случае с Ансу Фати, Торрес не хочет покидать «Барселону», что является серьёзной проблемой для руководства. «Сине-гранатовым» нужны продажи для того, чтобы профинансировать новые трансферы.

Торрес намерен остаться и доказать, что «Барселона» не зря заплатила за него 55 миллионов евро «Манчестер Сити» в январе 2022 года. Ферран за полтора года в стане «сине-гранатовых» отметился 14 голами и 9 ассистами в 71 матче.