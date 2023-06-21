«Реал» согласовал новый контракт с полузащитником

Полузащитник Дани Себальос близок к подписанию нового трудового соглашения с мадридским «Реалом». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, уже в ближайшие дни стороны должны поставить подписи под контрактом. Новый договор между Себальосом и «королевским» клубом будет рассчитан до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне 26-летний хавбек поучаствовал в 46 поединках во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Вместе с мадридским коллективом он стал серебряным призером чемпионата Испании.