Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» согласовал новый контракт с полузащитником

21 Июня 2023 • 08:59 Комментировать

Полузащитник Дани Себальос близок к подписанию нового трудового соглашения с мадридским «Реалом». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, уже в ближайшие дни стороны должны поставить подписи под контрактом. Новый договор между Себальосом и «королевским» клубом будет рассчитан до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне 26-летний хавбек поучаствовал в 46 поединках во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Вместе с мадридским коллективом он стал серебряным призером чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
08:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» согласовал новый контракт с полузащитником
03:21 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Мне нравится Барселона»
20 Июня
22:44 · Англия. Премьер-лига
Родриго Морено близок к возвращению в испанский футбол слухи
21:20 · Италия. Серия А
Софьян Амрабат близок к переходу в «Атлетико» слухи
20:45 · Испания. Ла Лига
Витор Роке достиг соглашения с «Барселоной» на прошлой неделе слухи
20:30 · Испания. Ла Лига
Неймар желает вернуться в «Барселону» слухи
20:04 · Германия. Бундеслига
​Дест не перейдёт в берлинский «Унион»
20:02 · Испания. Ла Лига
Альба высказался о Бальде 1
19:40 · Испания. Ла Лига
Гави зарегистрировали – футболист получил номер 6
18:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» впервые в истории может начать сезон без «девятки» в составе
18:13 · Испания. Ла Лига
​Экс-сотрудник «Зенита» стал спортивным директором «Севильи» официально
17:16 · Россия. Премьер-лига
В «Реале Сосьедад» прокомментировали слухи об интересе к Тикнизяну
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» сохраняет интерес к Канселу
15:44 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются футболистом «Интера» 1
15:32 · Испания. Ла Лига
​Бенитес возглавит клуб Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем