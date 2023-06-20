Появились подробности контракта нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке с «Барселоной».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Витор Роке и «Барселона» достигли соглашения по деталям зарплаты на прошлой неделе. Согласно договоренности, зарплата будет увеличиваться с каждым сезоном до июня 2028 года, а также включать бонусы, зависящие от индивидуальных и командных выступлений.

Романо добавил, что «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» в ближайшее время планируют провести новые переговоры, чтобы обсудить последние детали и окончательно утвердить сделку.