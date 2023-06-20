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Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар желает вернуться в «Барселону» слухи

20 Июня 2023 • 20:30 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар Жуниор стремится вернуться в «Барселону».

По информации инсайдера Феррана Корреаса, бразильская звезда готова пойти на уступки и снизить свою заработную плату, чтобы снова стать игроком каталонского клуба.

Несмотря на заявления главного тренера «Барселоны» Хави, который недавно опроверг возможное возвращения Неймара, футболист не собирается отказываться от своего стремления. Он настойчиво преследует идею возвращения в бывший клуб и продолжает рассчитывать на успешное завершение переговоров.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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