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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба высказался о Бальде

20 Июня 2023 • 20:02 Комментировать

Бывший левый защитник «Барселоны» Жорди Альба высоко оценил бывшего одноклубника Алехандро Бальде, который выступает на той же позиции.

Альба отметил его физическую подготовку и выдающиеся выступления в прошлом сезоне, несмотря на его отсутствие большого опыта.

«Что делает Бальде таким хорошим? Его физическая подготовка. Он настоящий физический гигант. Он молод, у него есть место для прогресса, но, на мой взгляд, он провел отличный сезон, несмотря на свою юность. У него не было много опыта за плечами, но он справился очень хорошо», – заявил Жорди Альба в интервью Diario Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба Алехандро Бальде
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