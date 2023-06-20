Альба высказался о Бальде

Бывший левый защитник «Барселоны» Жорди Альба высоко оценил бывшего одноклубника Алехандро Бальде, который выступает на той же позиции.

Альба отметил его физическую подготовку и выдающиеся выступления в прошлом сезоне, несмотря на его отсутствие большого опыта.

«Что делает Бальде таким хорошим? Его физическая подготовка. Он настоящий физический гигант. Он молод, у него есть место для прогресса, но, на мой взгляд, он провел отличный сезон, несмотря на свою юность. У него не было много опыта за плечами, но он справился очень хорошо», – заявил Жорди Альба в интервью Diario Sport.