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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави зарегистрировали – футболист получил номер 6

20 Июня 2023 • 19:40 Комментировать

«Барселона» смогла окончательно зарегистрировать новый контракт Гави, который рассчитан до конца сезона 2025/2026. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Как следствие, Гави получил в каталонском клубе номер 6, под которым в своё время выступал Хави, ныне тренирующий «сине-гранатовых».

Напомним, что зимой «Барселоне» разрешили зарегистрировать новый контракт Гави, но позже решение было отменено. Как следствие, футболисту в апреле пришлось сменить номер с 6 на 30.

В сезоне 2022/2023 18-летний Гави провёл за «Барселону» 49 матчей, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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