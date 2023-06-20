Гави зарегистрировали – футболист получил номер 6

«Барселона» смогла окончательно зарегистрировать новый контракт Гави, который рассчитан до конца сезона 2025/2026. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Как следствие, Гави получил в каталонском клубе номер 6, под которым в своё время выступал Хави, ныне тренирующий «сине-гранатовых».

Напомним, что зимой «Барселоне» разрешили зарегистрировать новый контракт Гави, но позже решение было отменено. Как следствие, футболисту в апреле пришлось сменить номер с 6 на 30.

В сезоне 2022/2023 18-летний Гави провёл за «Барселону» 49 матчей, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач на партнёров.