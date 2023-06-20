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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» впервые в истории может начать сезон без «девятки» в составе

20 Июня 2023 • 18:20 Комментировать

Мадридский «Реал» столкнулся с историческим событием: впервые команда может начать сезон без игрока в футболке с номером «9».

Клуб мог бы передать этот номер Хоселу, воспитаннику своей академии, который ранее носил его в составе «Кастильи». Однако на презентации футболист появился с номером «14». Как предполагает издание Marca, все это указывает на то, что «Реал» решил оставить номер свободным с целью использовать его в будущем.

По версии источника, оставив номер «9» свободным, «Реал» готовится к возможности подписания нападающего в течение летнего трансферного окна, которым может стать игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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