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​Экс-сотрудник «Зенита» стал спортивным директором «Севильи» официально

20 Июня 2023 • 18:13 Комментировать

«Севилья» посредством своего официального сайта представила нового спортивного директора клуба. Этот пост занял Виктор Орта. 44-летний специалист подписал контракт, рассчитанный на три сезона.

Ранее Орта уже работал в «Севилье» на должности технического директора. Это было в период с 2006 по 2013 год. После этого испанец перешёл в «Зенит», где работал один год на посту главы службы скаутов.

Последним местом работы Виктора Орты до вторничного назначения в «Севилье» был «Лидс». В английском клубе испанец трудился шесть лет.

Напомним, что должность спортивного директора «Севильи» стала вакантной после того, как её оставил Рамон Мончи. Этот специалист перешёл в «Астон Виллу».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Виктор Орта
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