​Бенитес возглавит клуб Ла Лиги

Рафаэль Бенитес после паузы возвращается к тренерской работе. Как сообщает Relevo, в ближайшее время 63-летний испанец должен подписать контракт с «Сельтой».

По данным источника, Луиш Кампуш, который является советником не только «ПСЖ», но и «Сельты», хотел привести на тренерский мостик другого специалиста, но Андони Ареола выбрал «Борнмут» из-за желания поработать в Премьер-лиге. Как следствие, «Сельта» выбрала Бенитеса.

Рафаэль Бенитес находится без работы почти полтора года – в январе 2022-го он покинул английский «Эвертон».

Добавим, что «Сельта» заняла 13-е место в прошлом чемпионате Испании.