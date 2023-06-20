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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бенитес возглавит клуб Ла Лиги

20 Июня 2023 • 15:32 Комментировать

Рафаэль Бенитес после паузы возвращается к тренерской работе. Как сообщает Relevo, в ближайшее время 63-летний испанец должен подписать контракт с «Сельтой».

По данным источника, Луиш Кампуш, который является советником не только «ПСЖ», но и «Сельты», хотел привести на тренерский мостик другого специалиста, но Андони Ареола выбрал «Борнмут» из-за желания поработать в Премьер-лиге. Как следствие, «Сельта» выбрала Бенитеса.

Рафаэль Бенитес находится без работы почти полтора года – в январе 2022-го он покинул английский «Эвертон».

Добавим, что «Сельта» заняла 13-е место в прошлом чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта Луиш Кампуш Андони Ареола
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