Бывший голкипер каталонской «Барселоны» Клаудио Браво пролонгировал сотрудничество со своим нынешним клубом – севильским «Бетисом». Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до завершения следующего сезона, отрапортовала клубная пресс-служба.

Напомним, что 40-летний чилийский вратарь перешел в «Бетис» из «Манчестер Сити» летом 2020 года на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Клаудио поучаствовал в 12 поединках севильской команды. Опытный голкипер пропустил девять мячей. В четырех встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.