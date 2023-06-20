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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу: «Я здесь не для того, чтобы заменить Бензема»

20 Июня 2023 • 13:23 Комментировать

Нападающий «Реала» Хоселу признался, что прибыл в команду не для того, чтобы заменить основного форварда Карима Бензема, который несколько дней назад перешёл в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.

«Я здесь не для того, чтобы заменить Бензема. Я прибыл для того, чтобы наслаждаться футболом и помочь клубу. Хочу выложиться на максимум и забивать голы. Это клуб всей моей жизни», – заявил Хоселу на своей презентации в качестве новичка «Реала».

В прошлом розыгрыше испанской Ла Лиги Хоселу забил 16 голов в составе каталонского «Эспаньола», который по итогам сезона вылетел во второй дивизион Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Хоселу
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