Хоселу: «Я здесь не для того, чтобы заменить Бензема»

Нападающий «Реала» Хоселу признался, что прибыл в команду не для того, чтобы заменить основного форварда Карима Бензема, который несколько дней назад перешёл в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.

«Я здесь не для того, чтобы заменить Бензема. Я прибыл для того, чтобы наслаждаться футболом и помочь клубу. Хочу выложиться на максимум и забивать голы. Это клуб всей моей жизни», – заявил Хоселу на своей презентации в качестве новичка «Реала».

В прошлом розыгрыше испанской Ла Лиги Хоселу забил 16 голов в составе каталонского «Эспаньола», который по итогам сезона вылетел во второй дивизион Испании.