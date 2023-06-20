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Бензема и «Реал» отписались друг от друга в соцсетях

20 Июня 2023 • 12:35 Комментировать

Звездный французский форвард Карим Бензема отписался от социальных сетей своего бывшего клуба – мадридского «Реала». Об этом сообщили журналисты RMC Sport.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» покинул «королевский» клуб по завершении сезона-2022/2023 в статусе свободного агента. Нападающий перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, где будет выступать за клуб «Аль-Иттихад».

При этом Карим остался подписан на большинство футболистов «Реала» и главного тренера команды Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что «сливочные» также отписались от аккаунтов своего экс-лидера во всех социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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