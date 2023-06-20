Некоторые руководители «Барселоны» сомневаются в трансфере Субименди

Далеко не все руководители «Барселоны» разделяют мнение главного тренера Хави Эрнандеса по приглашению полузащитника Мартина Субименди из «Реал Сосьедада». Об этом сообщает издание Sport.

Напомним, Хави хочет видеть именно Субименди вместо опорного полузащитника Серхио Бускетса, который покинул «Барселону» свободным агентом. Тренер считает, что Мартин больше всего подходит под требуемые критерии.

У Субиманде в контракте есть сумма отступных в размере 60 миллионов евро, но сделка по переходу в «Барселону» всё равно смотрится сложной. Сам игрок не горит желанием переходить, а у «сине-гранатовых» пока нет требуемых денег.