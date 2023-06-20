«Барселона» не выкупит защитника сборной Аргентины

Руководство «Барселоны» не интересуется возможностью продления контракта с аргентинским защитником Романом Вегой.
По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, боссы «блауграны» не воспользуются возможностью купить футболиста, который вернется в родной «Аргентинос Хуниорс». Защитник сборной Аргентины до 20 лет возвращается с небольшим опытом выступления в футболке испанского гранда, проведя в футболке дубля «Барселоны» 17 матчей.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего левого защитника в 50 тысяч евро.
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