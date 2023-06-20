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«Реал» принял решение по Мбаппе слухи

20 Июня 2023 • 02:07 Комментировать

Мадридский «Реал» намерен подождать с подписанием Килиана Мбаппе до следующего лета.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» неоднократно признавался, что планирует провести предстоящий сезон в своём клубе, однако не стал продлевать истекающий в 2024 году контракт. В связи с этим парижский гранд рассматривает возможность продажи игрока нынешним летом, но «Реал», судя по всему, в гонке участвовать не намерен. Как сообщается в обновлённом отчёте Marca, боссы «королевского клуба» окончательно определились с планами на Мбаппе: они собираются дождаться следующего года, чтобы подписать француза свободным агентом.

Трансферная стоимость Килиана Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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