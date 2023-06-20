Перес считает, что «Реалу» следует расстаться с некоторыми игроками, прежде чем подписывать Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует чистку состава для последующего приглашения Килиана Мбаппе.

Форвард «Пари Сен-Жермен» может быть доступен уже грядущим летом, но «королевский клуб» не торопится проворачивать громкую сделку. По данным Relevo, Перес считает, что перед приходом звёздного француза – даже если это произойдёт только в следующем году – «Реалу» следует освободить для него место в составе. Именно в этом может заключаться причина отказа мадридского гранда от других приобретений в атаку.

Напомним, что Флорентино Перес, анонсируя приход нападающего Хоселу, заявил, что это подписание станет для «Реала» последним в текущее лето.