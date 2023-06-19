Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, который провёл минувший сезон в аренде в «Лечче», может перебраться на Ближний Восток.

По сообщениям Sport.es, к 29-летнему французу есть интерес со стороны неназванного клуба из Саудовской Аравии. Источник пишет, что боссы «сине-гранатовых» очень рады таким новостям, ведь потенциальный трансфер Юмтити может значительно разгрузить зарплатную ведомость команды.

Напомним, по контракту с «Барселоной» оклад игрока вырастает каждый год, поэтому сейчас каталонцы готовы рассмотреть любые предложения по игроку.

В сезоне-2022/23 Юмтити сыграл в 25 матчах Серии А и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.