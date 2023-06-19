Саудовские клубы ведут переговоры о подписании защитника мадридского «Атлетико» Мэтта Доэрти.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, саудовские клубы в настоящее время находятся в переговорах о подписании Мэтта Доэрти в качестве свободного агента после его шестимесячного контракта с «Атлетико» Мадрид.

Мэтт Доэрти перешел в «Атлетико» Мадрид летом прошлого года, подписав контракт до июля 2023 года. В стане мадридцев он провел 18 матчей, в которых забил один гол.

Следует отметить, что переговоры все еще продолжаются, и окончательное решение о будущем Мэтта Доэрти еще не принято.