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Доэрти может перейти в Саудовскую Аравию слухи

19 Июня 2023 • 21:56 Комментировать

Саудовские клубы ведут переговоры о подписании защитника мадридского «Атлетико» Мэтта Доэрти.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, саудовские клубы в настоящее время находятся в переговорах о подписании Мэтта Доэрти в качестве свободного агента после его шестимесячного контракта с «Атлетико» Мадрид.

Мэтт Доэрти перешел в «Атлетико» Мадрид летом прошлого года, подписав контракт до июля 2023 года. В стане мадридцев он провел 18 матчей, в которых забил один гол.

Следует отметить, что переговоры все еще продолжаются, и окончательное решение о будущем Мэтта Доэрти еще не принято.

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Атлетико Мадрид Мэтт Доэрти трансферы футбола - лето 2023
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