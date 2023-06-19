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Тебас – о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «До конца лета ещё много времени»

19 Июня 2023 • 21:11 Комментировать

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь прокомментировал возможный переход Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

Несмотря на своё желание остаться в Париже ещё на год, звёздный форвард может быть продан в скором времени, так как в «ПСЖ» не горят желанием отпускать его свободным агентом следующим летом. Главным претендентом на 24-летнего игрока остаётся мадридский «Реал».

«Надеюсь, переход Мбаппе действительно состоится – до конца лета ещё много времени. До завершения его контракта остаётся год, кроме того, учитывая ситуацию с зарплатами в «ПСЖ», его можно считать одним из игроков, которых им следует продать», – цитирует Tiempo de Juego главу Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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