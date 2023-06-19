В «Реале» засомневались в Альваро Родригесе

Нападающий «Кастильи» Альваро Родригес может не получить свой шанс в основной команде мадридского «Реала» в следующем сезоне.

18-летний игрок показал впечатляющую игру в поединках за «Кастилью», а также успел отметиться дебютным голом в первой команде «сливочных», поразив ворота «Атлетико» в февральском дерби. Уругваец удостоился комплиментов от самого Карло Анчелотти, который предположил, что со следующего сезона восходящая звезда получит свой шанс в основном составе.

По информации Diario AS, в «Реале» больше не уверены в готовности Родригеса выступать за первую команду. Отмечается, что в последнее время форвард показывал неубедительную игру, также может сказаться и недавнее подписание на его позицию Хоселу.