Полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский клуб по-прежнему планирует подписать Илкая Гюндогана, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце месяца, однако рассматривает и альтернативные варианты усиления средней линии. По данным Tot costa, одним из таковых является Серхи Дардер, принадлежащий вылетевшему из Ла Лиги «Эспаньолу». 29-летний футболист доступен всего за 10 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в его договоре. Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже обсудил с хавбеком потенциальное сотрудничество.

Контракт Серхи Дардера с «Эспаньолом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро.