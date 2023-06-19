«Аль-Наср» намерен подписать игрока «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигеса попал в сферу интересов саудовского «Аль-Насра». Напомним, за этот клуб выступает Криштиану Роналду.

По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, представители «Аль-Насра» уже ведут переговоры с «матрасниками» о подписании 28-летнего испанца. Источник отмечает, что саудовцы хотят закрыть сделку в ближайшие дни.

В сезоне-2022/23 Ньигеса принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 10 млн евро.