Беллингем поделился ожиданиями от первого матча за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джед Беллингем рассказал, каким видит свой первый день на «Сантьяго Бернабеу».

Беллингем, который перешел из «Боруссии» Дортмунд, не скрывает своего волнения и ожидания перед новым этапом в карьере.

«Трудно представить мой первый день на «Бернабеу». Это будет несравнимо с чем-либо еще. Я был в Дортмунде три года, и стадион и фанаты там потрясающие, но «Бернабеу» уникален и неповторим. Я с нетерпением жду игры перед болельщиками, буду отдавать все силы на поле и стремиться к победам», – цитирует Беллингема официальный сайт мадридского «Реала».