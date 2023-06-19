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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем поделился ожиданиями от первого матча за «Реал»

19 Июня 2023 • 20:00 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Джед Беллингем рассказал, каким видит свой первый день на «Сантьяго Бернабеу».

Беллингем, который перешел из «Боруссии» Дортмунд, не скрывает своего волнения и ожидания перед новым этапом в карьере.

«Трудно представить мой первый день на «Бернабеу». Это будет несравнимо с чем-либо еще. Я был в Дортмунде три года, и стадион и фанаты там потрясающие, но «Бернабеу» уникален и неповторим. Я с нетерпением жду игры перед болельщиками, буду отдавать все силы на поле и стремиться к победам», – цитирует Беллингема официальный сайт мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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