Стало известно, когда «Реал» объявит об уходе Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти близок к переходу в сборную Бразилии.

Как сообщает бразильское издание ge, Карло Анчелотти станет тренером сборной Бразилии в 2024 году. Решение окончательно принято после встречи между Карло и руководством Бразильской футбольной конфедерации. Сам мадридский «Реал» объявит об этом в январе 2024 года.

По информации источника, Анчелотти назначит одного из своих доверенных коллег на должность временного тренера сборной Бразилии до его прибытия в 2024 году. Уточняется, что это будет не его сын и помощник Давиде Анчелотти.