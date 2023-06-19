Педри высказался о ситуации в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес высказал свои мысли о текущей ситуации в команде. Он выразил некоторые опасения относительно трансферного рынка и возможных ограничений в регистрации игроков.

«Мы молодая команда, которая хочет прогрессировать. Я не знаю, что произойдет на летнем трансферном рынке, не знаю, какие могут быть ограничения для регистрации новых игроков. Но у нас очень хорошая команда, с хорошими футболистами, и мы должны бороться за все», – сказал Педри в интервью Radio Club Tenerife.

В минувшем сезоне Педри сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.