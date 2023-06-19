Беллингем рассказал, что думает об Анчелотти

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился своим мнением о своем новом тренере Карло Анчелотти. Он выразил восхищение и уважение к тренеру, отметив его уникальные достижения и выигранные трофеи

«Он особенный тренер. Его достижения и выигранные трофеи говорят сами за себя. Любой футбольный тренер и футболист скажут вам, насколько он велик. Его комментарии обо мне были особенными и повлияли на мое решение перейти в «Реал». Я с нетерпением жду возможности играть под его руководством и отдавать все для него на поле», – цитирует Беллингема официальный сайт мадридского клуба.