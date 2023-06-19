Беллингем назвал свои сильные стороны

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился своими мыслями о своих футбольных способностях. Он отметил, что его главное преимущество заключается в его универсальности на поле.

«Моим главным качеством является то, что я могу делать все. Это моя сильная сторона, которая позволяет мне играть на разных позициях на поле. Мне нравится идти в дриблинг и выигрывать единоборства, это самое интересное, но я думаю, что моя сила заключается в том, что я могу делать все», – цитирует Беллингема официальный сайт мадридского клуба.

Джуд Беллингем в новом сезоне будет играть за «Реал». «Боруссия» Дортмунд сообщала, что мадридский клуб заплатит за полузащитника 103 миллиона евро.