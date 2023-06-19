Гвардиола: Хави — великий тренер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием о наставнике «Барселоны» Хави Эрнандесе.

«Сейчас у «Барселоны» великий тренер, который полностью знает команду изнутри. Мне хотелось бы, чтобы он надолго задержался в каталонском клубе. Пусть он сам будет решать, когда ему уходить», — приводит слова Гвардиолы COPE.

Напомним, Хави возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года. По итогам минувшего сезона «Барселона» стала чемпионом Испании, опередив финишировавший на второй строчке «Реал» Мадрид на десять зачетных баллов.

Добавим, трудовой договор Хави с «Барселоной» рассчитан до следующего лета.