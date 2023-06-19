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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гвардиола: Хави — великий тренер

19 Июня 2023 • 18:45 Комментировать (5)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием о наставнике «Барселоны» Хави Эрнандесе.

«Сейчас у «Барселоны» великий тренер, который полностью знает команду изнутри. Мне хотелось бы, чтобы он надолго задержался в каталонском клубе. Пусть он сам будет решать, когда ему уходить», — приводит слова Гвардиолы COPE.

Напомним, Хави возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года. По итогам минувшего сезона «Барселона» стала чемпионом Испании, опередив финишировавший на второй строчке «Реал» Мадрид на десять зачетных баллов.

Добавим, трудовой договор Хави с «Барселоной» рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес
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Комментарии (5)
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Barcelona-Champions
19 Июня 2023 в 19:38
Хави хорош хотя бы даже тем, что пару раз крупно дернул сливочных и самое главное-обошел и тем самым щелкнул больно по носу Реал, оставив позади каталонцев, которые с большим отрывом, досрочно стали чемпионами Испании 🇪🇸🏆
ингерман
19 Июня 2023 в 19:06
ай пепка харош троллить.. ты ужо давно не бабса.. )))
Barcelona-Champions
19 Июня 2023 в 19:43
ай дундук ничаво ты не понимаешь в футболе, Гвардиола всегда был и будет сине-гранатовым, а бабса-это и твоя любимая недокоманда из Мандрита. А-ха-ха-ха! )))
Артур Измаилов
19 Июня 2023 в 19:04
Byaxaxaxaxaxaxax))))))))))))))
NOBODY
19 Июня 2023 в 19:01
и чем же он велик???...а у него не было 8-2 ))) пока по крайней мере...)))))))
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