Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке близок к переходу в «Барселону», но в сделке есть сложности.

«Барселона» находится на финальной стадии завершения сделки по приобретению Витора Роке. Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, в случае невозможности его регистрации, «Барселона» рассматривает возможность отправить нападающего в аренду.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что «Барселона» достигла устного соглашения с «Атлетико Паранаэнсе». По информации инсайдера, сумма сделки составит 35 миллионов евро. Также 10 миллионов евро предусмотрены в виде бонусных выплат.